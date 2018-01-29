18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
МЧС предупреждает о снегопаде и гололедице в Петербурге
Технологии
Эксперты рассказали, что Apple не будет выпускать новые iPhone до 2020 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты рассказали, что Apple не будет выпускать новые iPhone до 2020 года

    7:56  29 Января 2018  /обновлено: 7:58  29 Января 2018
    409

    Эксперты рассказали, что Apple не будет выпускать новые iPhone до 2020 года

    Вашингтон, 29 января. Компания Apple не будет выпускать новых iPhone до 2020 года. Об этом рассказали зарубежные аналитики. 

    По мнению специалистов, именно поэтому фирма не торопится с выпуском резонансного смартфона iPhone X еще раз. По мнению экспертов, следующий флагманский смартфон от «яблочной» компании появится в продаже не ранее 2020 года. 

    Специалисты также считают, что в следующие два года iPhone X будет занимать лидирующие позиции, даже несмотря на то, что его выпуск возможно прекратят уже в середине 2018 года. Тогда объем поставок составит более 60 миллионов устройств.

    Ранее издание «Ридус» сообщало, что Apple бесплатно заменит iPhone 6 Plus на более новую модель.

    Эксперты рассказали, что Apple не будет выпускать новые iPhone до 2020 года

     

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #apple #iphone
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Представитель Госдепа исключил возможность применения ПТРК Javelin в Донбассе

      8:55 29 Января 2018 215
      Читать
      8:29
      Сегодня

      Песня о Путине удостоена награды «Грэмми»
      4:44
      Сегодня

      Пушков рассказал, кто может мечтать о лишении РФ права вето в ООН
      23:41
      Вчера

      Первый танкер со сжиженным российским газом с Ямала прибыл в Бостон

      15:13
      Вчера

      Все меньше даже детей: россияне объяснили провал митингов Навального
      13:47
      Вчера

      «Нечего на зеркало пенять»: депутат рассказал, как Украина потеряла Крым

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1999

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8443

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      6115

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      22055

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      41398
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Альтернативный турнир проведут для отстраненных от ОИ-2018 спортсменов в Сочи

      Альтернативный турнир проведут для отстраненных от ОИ-2018 спортсменов в Сочи

      8:13   29 Января 2018
      119
      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      21:14   28 Января 2018
      997
      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      13:33   28 Января 2018
      8923
      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      11:33   28 Января 2018
      3934