Эксперты рассказали, что Apple не будет выпускать новые iPhone до 2020 года
Вашингтон, 29 января. Компания Apple не будет выпускать новых iPhone до 2020 года. Об этом рассказали зарубежные аналитики.
По мнению специалистов, именно поэтому фирма не торопится с выпуском резонансного смартфона iPhone X еще раз. По мнению экспертов, следующий флагманский смартфон от «яблочной» компании появится в продаже не ранее 2020 года.
Специалисты также считают, что в следующие два года iPhone X будет занимать лидирующие позиции, даже несмотря на то, что его выпуск возможно прекратят уже в середине 2018 года. Тогда объем поставок составит более 60 миллионов устройств.
Ранее издание «Ридус» сообщало, что Apple бесплатно заменит iPhone 6 Plus на более новую модель.
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