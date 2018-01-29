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Другая точка зрения: Австралия отказалась считать Россию и Китай военной угрозой
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    Другая точка зрения: Австралия отказалась считать Россию и Китай военной угрозой

    8:08  29 Января 2018  /обновлено: 8:08  29 Января 2018
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    Другая точка зрения: Австралия отказалась считать Россию и Китай военной угрозой

    Канберра, 29 января. Комментируя новую оборонную стратегию Соединенных Штатов, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подчеркнула, что у Австралии «совершенно другая точка зрения» на ситуацию в мире и там не считают Россию и Китай своими стратегическими противниками.

    «Мы не считаем, что Россия или Китай представляют военную угрозу для Австралии», — передают «Известия» слова Бишоп.

    Другая точка зрения: Австралия отказалась считать Россию и Китай военной угрозой

    В интервью глава МИД Австралии подчеркнула, что в настоящее время в Тихоокеанском регионе ее страна продолжает тесное сотрудничество с Китаем и готова к совместным учениям и с другими странами. Как отмечал премьер-министр Австралии Малколм Тербулл, в Австралии считают враждебной страной только Северную Корею.

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», частью недавно опубликованной военной доктрины США стало «стратегическое противостояние» с Россией и Китаем. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что наиболее беспокоящей Москву частью американской военной политики являются попытки денонсировать договор РСМД, изменив стратегический баланс в мире — при этом американцы стараются представить ситуацию таким образом, что «вынуждены» идти на нарушения из-за появления российских ракет в Калининградской области.

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    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #бишоп
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