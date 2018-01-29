Другая точка зрения: Австралия отказалась считать Россию и Китай военной угрозой

Канберра, 29 января. Комментируя новую оборонную стратегию Соединенных Штатов, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подчеркнула, что у Австралии «совершенно другая точка зрения» на ситуацию в мире и там не считают Россию и Китай своими стратегическими противниками.

«Мы не считаем, что Россия или Китай представляют военную угрозу для Австралии», — передают «Известия» слова Бишоп.

В интервью глава МИД Австралии подчеркнула, что в настоящее время в Тихоокеанском регионе ее страна продолжает тесное сотрудничество с Китаем и готова к совместным учениям и с другими странами. Как отмечал премьер-министр Австралии Малколм Тербулл, в Австралии считают враждебной страной только Северную Корею.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», частью недавно опубликованной военной доктрины США стало «стратегическое противостояние» с Россией и Китаем. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что наиболее беспокоящей Москву частью американской военной политики являются попытки денонсировать договор РСМД, изменив стратегический баланс в мире — при этом американцы стараются представить ситуацию таким образом, что «вынуждены» идти на нарушения из-за появления российских ракет в Калининградской области.