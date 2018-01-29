На космодроме «Восточный» готовятся к запуску третьей ракеты

Амурская область, 29 января. На космодроме «Восточный» идут приготовления к запуску третьей ракеты.

Как сообщается на сайте «Роскосмоса», в понедельник 29 января 2018 года на стартовый комплекс с технического была вывезена ракета «Союз-2.1а» и установлена на стартовую систему.

«Для проведения дальнейших предпусковых работ осуществлен наезд мобильной башни обслуживания на стартовый комплекс», — уточняется в сообщении государственной корпорации.

Также сегодня пройдут проверки систем ракеты-носителя, разгонного блока, космических аппаратов, а также генеральные испытания. Пуск ракеты-носителя запланирован на 1 февраля.

«Союз-2.1а» выведет на Орбиту спутники дистанционного зондирования Земли, а также несколько малых космических аппаратов. К слову, это будет уже третий пуск ракеты с космодрома «Восточный».

Напомним, что в апреле минувшего года Владимир Путин, выступая на торжественном вечере в честь Дня космонавтики, заявил, что Россия продолжит наращивать свой потенциал в космической сфере.

