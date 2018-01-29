Доходы бюджета Крыма за год выросли почти на четверть

Симферополь, 29 января. За прошлый год доходы консолидированного бюджета Крыма выросли почти на четверть по сравнению с 2016 годом.

Как рассказала министр финансов республики Ирина Кивико, доходы выросли с 37,8 миллиарда до 47 миллиардов рублей. Рост составил более чем на 9 миллиардов рублей.

Как отметила глава ведомства, основной статьей доходов стали налоги на доходы физических лиц и на прибыль организаций.

При этом, по данным министра, расходы бюджета с 2015 года увеличились более чем на 60%. В прошлом году они составили 162 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин освободил бизнес в Крыму от проверок до 1 марта 2019 года.

Ранее URA.ru писало, что с американских журналистов, посещающих Крым, предложили брать расписку о том, что они напишут о полуострове только правду. С такой идеей выступил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.