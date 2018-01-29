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Названа причина отзыва более 50 тысяч автомобилей Mitsubishi в Китае
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    Названа причина отзыва более 50 тысяч автомобилей Mitsubishi в Китае

    7:56  29 Января 2018  /обновлено: 7:56  29 Января 2018
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    Названа причина отзыва более 50 тысяч автомобилей Mitsubishi в Китае

    Токио, 29 января. Японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors сообщил о проведении необязательного отзыва 51,5 тыс. автомобилей, проданных на китайском авторынке. Об этом передает агентство Синьхуа.

    По имеющимся данным, в транспортных средствах японской фирмы были зафиксированы возможные неполадки стояночного тормоза.

    Отмечается, что отзыв запланирован на 27 апреля текущего года и коснется лишь импортированных на китайский рынок автомобилей (51,5 тыс. штук — Прим.ред.), выпущенных с 15 ноября 2012 года по 28 января 2016 года.

    По информации агентства, по причине вероятного попадания влаги в механизм стояночного тормоза может появиться коррозия, что может привести к риску отказа тормоза и скатывания автомобиля на подъеме, пишет «Инфореактор».

    Сообщается, что официальные дилеры Mitsubishi Motors проверят внедорожники, которые попадают под соответствующий отзыв. Все ремонтные работы будут проводиться за счет концерна, уточняет агентство.

    Названа причина отзыва более 50 тысяч автомобилей Mitsubishi в Китае

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в декабре минувшего года президент России Владимир Путин заявил, что отечественный автопром должен конкурировать с лучшими производителями на мировом рынке. Глава государства отметил важность запросов клиентов в этой сфере.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #экономика #автомобили #автопром #mitsubishi #неполадки
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