Пентагон прокомментировал возможность установления местоположения военных баз США

Вашингтон, 29 января. В министерстве обороны Соединенных Штатов Америки прокомментировали сообщения СМИ о том, что с помощью социальных сетей можно установить местоположение военных баз США.

Как отметила официальный представитель Пентагона Одрисия Харрис, Минобороны очень серьезно относится к таким случаям. Также она подчеркнула, что в военном ведомстве изучают данную ситуацию. Специалисты намерены «определить, необходимы ли дополнительные указания или подготовка».

Как пишет РИА Новости, Харрис добавила, что Пентагон в случае необходимости может разработать меры для обеспечения безопасности американских военнослужащих, которые находятся и в США, и в других регионах мира.

Ранее «Ридус» писало, что Пентагон изучает готовность к войне на границах с Россией. Оборонное логистическое агентство США намерено изучить инфраструктуру пяти стран у западных российских границ — Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши — относительно их готовности к условиям военного времени.