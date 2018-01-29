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Пентагон прокомментировал возможность установления местоположения военных баз США
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    Пентагон прокомментировал возможность установления местоположения военных баз США

    7:32  29 Января 2018  /обновлено: 7:33  29 Января 2018
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    Пентагон прокомментировал возможность установления местоположения военных баз США

    Вашингтон, 29 января. В министерстве обороны Соединенных Штатов Америки прокомментировали сообщения СМИ о том, что с помощью социальных сетей можно установить местоположение военных баз США.

    Как отметила официальный представитель Пентагона Одрисия Харрис, Минобороны очень серьезно относится к таким случаям. Также она подчеркнула, что в военном ведомстве изучают данную ситуацию. Специалисты намерены «определить, необходимы ли дополнительные указания или подготовка».

    Как пишет РИА Новости, Харрис добавила, что Пентагон в случае необходимости может разработать меры для обеспечения безопасности американских военнослужащих, которые находятся и в США, и в других регионах мира. 

    Ранее «Ридус» писало, что Пентагон изучает готовность к войне на границах с Россией. Оборонное логистическое агентство США намерено изучить инфраструктуру пяти стран у западных российских границ — Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши — относительно их готовности к условиям военного времени.

    Пентагон прокомментировал возможность установления местоположения военных баз США

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    Автор: Алия Садыкова
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