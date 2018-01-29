Ученые решили изменить место посадки космической станции «Луна-25»

Москва, 29 января. Ученые из Института космических исследований при Российской Академии Наук приняли решение изменить место посадки российской лунной станции «Луна-25», запуск которой запланирован на 2019 год. Из более чем десятка различных вариантов было выбрано место, расположенное к северу от первой цели миссии — кратера Богуславского.

Ученым пришлось проанализировать большое количество карт, составленных американским лунным спутником Lunar Reconnaisance Orbiter. На основе этих данных ученые пришли к выводу, что изначальное место посадки в пределах чаши кратера Богуславского было выбрано неверно — вместе с создателями станции НПО имени Лавочкина было избрано более безопасное для посадки место, сообщают «Известия».

При посадке спускаемый аппарат «Луна-25» попадет в овал размером 25 на 15 километров. В районе прилунения ученые ожидают обнаружить относительно большое количество водяного льда в лунном грунте.

Как писала «Газета.ru», в ходе состоявшегося в прошлом году совещания по развитию космической отрасли в России президент России Владимир Путин отметил, что Россия не собирается сокращать свое присутствие на околоземной орбите и намерена расширять свой рынок космических запусков, конкурируя за заказы.

Ura.ru отмечает, что на ближайшие годы запланированы три запуска российских аппаратов к Луне. Все три — «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» отправятся в район южного полюса спутника Земли, где впоследствии может быть создана обитаемая лунная база.