Боевики напали на военную академию в столице Афганистана

Кабул, 29 января. Группа боевиков совершила атаку на военную академию в столице Афганистана Кабуле. Как передает телеканал Tolo News, идет перестрелка. Очевидцы сообщают о взрывах на территории заведения.

Руководство города также подтвердило информацию о перестрелке. Отмечается, что в понедельник группа неизвестных напала на национальный оборонный университет имени Маршала Фахима.

На данный момент перекрыты дороги, ведущие к ученому заведению.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее издание «Ридус» писало, что курды заявили о разгроме протурецких боевиков.