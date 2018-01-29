Эксперт оценил выступление Макаровой и Весниной на Australian Open

Москва, 29 января. Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова не сумели одержать победу в финале Australian Open. В поединке за титул россиянки проиграли венгерке Тимее Бабош и француженке Кристине Младенович в двух партиях.

По словам известного теннисиста Андрея Чеснокова, девушкам достались очень серьезные соперницы.

«Младенович очень хорошо играла справа — пробивала наших насквозь и хорошо подавала. Со стороны может показаться, что наши уступили достаточно легко — в двух сетах, но на самом деле партия могла сложиться и в их пользу», — отметил эксперт.

Он считает, что россиянки могли победить, если бы в определенные моменты взяли бы два-три очка, пишут «Известия».

Впрочем, старт сезона для девушек сложился неплохо, полагает Чесноков.

Отметим, что Australian Open — единственный турнир «Большого шлема», не покорившийся двум именитым теннисисткам.

Напомним, в августе 2016 года президент России Владимир Путин поздравил теннисисток Екатерину Макарову и Елену Веснину с золотом бразильских Олимпийских игр. Он отметил уверенную командную игру девушек, а также их мастерство.

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