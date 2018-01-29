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Российские дроны займутся спасением людей в Арктике
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    Российские дроны займутся спасением людей в Арктике

    7:22  29 Января 2018  /обновлено: 7:23  29 Января 2018
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    Российские дроны займутся спасением людей в Арктике

    Москва, 29 января. Российские ученые работают над созданием синхронизированных групп наземных и воздушных беспилотников, которые в будущем смогут прийти на помощь терпящим бедствие полярникам. Предполагается, что первые отряды таких роботов-спасателей появятся в Арктике к 2021 году.

    Взаимодействуя на базе общего искусственного интеллекта, роботы-спасатели смогут определить нуждающихся в помощи людей практически без вмешательства оператора, после чего вывезти их туда, где им смогут оказать помощь. Отряды роботов будут состоять из воздушных разведчиков и дронов-амфибий, разработкой которых занимается ЦНИИ РТК, сообщают «Известия». Один такой робот сможет принимать на борт до 20 человек.

    При этом на дальние расстояния дроны-спасатели будут перемещать самолетами — поскольку на судне нет пилота, робот сможет выдержать даже «жесткое» десантирование с воздушного транспорта.

    Российские дроны займутся спасением людей в Арктике

    Напомним, как сообщало Ura.ru, выступая на посвященном развитию Арктики международном форуме в Архангельске президент Владимир Путин отмечал, что территория Арктики является одной из ключевых целей для развития России на ближайшие десятилетия — приполярный шельф несет огромные запасы углеводородов, к тому же Арктика предоставляет возможность быстрой морской транспортировки грузов.

    Другие страны также пытаются не отставать от России — так, «Газета.ru» сообщала о планах Норвегии по развитию добычи нефти и газа в зоне Арктики.

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    Автор: Валентин Меликов
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