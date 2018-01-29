Сверхскоростную сеть 5G для защиты от «угрозы Китая» хотят создать в США

Вашингтон, 29 января. Национальную сверхскоростную и защищенную беспроводную сеть 5G для защиты от «угрозы со стороны Китая» намерены создать в США.

Об инициативе штаба по национальной безопасности администрации Белого дома сообщают «Известия», ссылаясь на издание Axios, в редакцию которого попали соответствующие документы.

Сверхскоростную технологию 5G планируют создать в самые кратчайшие сроки, так как, как говорится в документах, «Китай является доминирующим опасным агентом информационной сферы».

Впрочем, эксперты издания озвучили и оборотную сторону проекта. Как считают специалисты, агрессивное вмешательство администрации США «нарушит деловые планы самых больших американских телекоммуникационных и технологических компаний».

Добавим, что по данным издания, в ближайшие несколько месяцев специалисты штаба по национальной безопасности нынешней американской администрации обсудят способы создания сети и финансирования проекта.

Добавим, что в минувшем сентябре во время открытого урока, президент Владимир Путин заявил, что за развитием искусственного интеллекта стоит не только будущее России, но и будущее всего мира.