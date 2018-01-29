В России начнут отрабатывать новые методы добычи сланцевой нефти

Москва, 29 января. Власти поддержат развитие сланцевых технологий в России.

Как пишет газета «Известия», для испытания новых технологий добычи черного золота подготовят тестовые месторождения.

Отмечается, что с 2019 года нефтяники смогут отрабатывать методы добычи трудноизвлекаемой (сланцевой) нефти на специальных полигонах. Соответствующие поправки в закон «О недрах» подготовило Минприроды.

Как отметили эксперты, к добыче сланцевой нефти подталкивает сокращение количества крупных месторождений традиционной нефти в нераспределенном фонде.

Ранее URA.ru писало, что западные СМИ назвали президента России Владимира Путина «энергетическим царем мира». После достигнутого соглашения о сокращении объемов добычи нефти ведущими государствами-экспортерами эксперты заявили об усилении роли российского президента Владимира Путина на мировом рынке сырья.