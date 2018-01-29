Охранников метро и аэропортов в России вооружат электрошокерами и оружием

Москва, 29 января. Правительство России одобрило законопроект о вооружении подразделений транспортной безопасности электрошокерами и огнестрельным оружием.

Как пишет газета «Известия», охрана в подземках, аэропортах и на вокзалах получит электрошокеры. При этом объекты с высокой проходимостью будут охраняются сотрудниками с огнестрельным оружием.

Законопроект уже поддержало правительство. По словам экспертов, такие меры помогут эффективнее бороться с терроризмом. Специалисты также предупреждают о риске превышения полномочий.

Ранее, Как писало URA.ru, президент России Владимир Путин ужесточил наказание за вербовку террористов. Предусматривается повышение ответственности за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение преступлений, связанных с терроризмом.