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Сирия: курды могут передать Африн под контроль Дамаска
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    Сирия: курды могут передать Африн под контроль Дамаска

    7:03  29 Января 2018
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    Сирия: курды могут передать Африн под контроль Дамаска

    Африн, 29 января. Источники в курдских кругах сообщили, что Африн может быть передан под контроль сирийских правительственных сил.

    По словам источников, в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу. Отмечается, что их причиной стала военная операция «Оливковая ветвь», проводимая турецкой армией.

    «Мы готовы отдать город и окружающие его районы, но должны получить гарантии, что наши интересы при этом не пострадают», — цитирует газета «Известия» одного из источников.

    Также подчеркивается, что российская сторона выступает в данном процессе в роли посредника, пытаясь убедить курдов в необходимости отдать Африн под юрисдикцию Дамаска.

    Ранее Газета.ру сообщала, что 23 января президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Сирии и операцию «Оливковая ветвь», проводимую в районе сирийского города Африн.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #курды #африн
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