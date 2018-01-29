Сирия: курды могут передать Африн под контроль Дамаска

Африн, 29 января. Источники в курдских кругах сообщили, что Африн может быть передан под контроль сирийских правительственных сил.

По словам источников, в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу. Отмечается, что их причиной стала военная операция «Оливковая ветвь», проводимая турецкой армией.

«Мы готовы отдать город и окружающие его районы, но должны получить гарантии, что наши интересы при этом не пострадают», — цитирует газета «Известия» одного из источников.

Также подчеркивается, что российская сторона выступает в данном процессе в роли посредника, пытаясь убедить курдов в необходимости отдать Африн под юрисдикцию Дамаска.

Ранее Газета.ру сообщала, что 23 января президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Сирии и операцию «Оливковая ветвь», проводимую в районе сирийского города Африн.