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Политика
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Украина
Эксперты предрекли Украине «молочные» бунты
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    Эксперты предрекли Украине «молочные» бунты

    6:37  29 Января 2018  /обновлено: 6:37  29 Января 2018
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    Эксперты предрекли Украине «молочные» бунты

    Киев, 29 января. Переход на так называемые «европейские стандарты» грозит Украине в самое ближайшее время «молочными» бунтами.

    Как сообщают «Известия», уже через несколько месяцев Киев должен будет запретить производителям закупать на селе у «частников» молоко в связи со вступившим в силу государственным стандартом Украины  «Молоко-сырье коровье. Технические условия».

    «Люди узнали о законе, запрещающем принимать молоко у населения, 2 января 2018 года. Им этот закон показали закупщики и предложили выход. Они согласились принять молоко. Но по две гривны (брали по пять)», — говорится в заметке в издании «Страна».

    Все дело в том, что в Европе есть единый стандарт для сырья молока, нынешнее качество которого не подходит для старого света. Поэтому покупатели и предложили две гривны, т.к. сырье пойдет не для производства молочной продукции, а для казеина.

    Сельчанам предложили «вариант», как можно и дальше зарабатывать на продаже молока. Надо доить корову не руками, а при помощи хорошего доильного аппарата, молоко тут же надо охлаждать до +4 градусов и как можно быстрее доставлять в места переработки.

    То есть, проще говоря, надо организовываться в некие сельскохозяйственные кооперативы, вкладывать деньги в оборудование и так далее. При этом, не стоит забывать, что речь не идет о бизнесе, а  об элементарном выживании.

    Впрочем, на теме «европейских стандартов» уже начались политические спекуляции. Окончательное введение государственных стандартов Украины  по молоку отложили пока на полгода.

    Впрочем, дабы в стране именно сейчас не начались «молочные» бунты, властям необходимо отсрочить инициативы как минимум на года 1,5, так как именно в 2019 году на Украине должны пройти президентские и парламентские выборы.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #молоко
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