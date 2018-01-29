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Социальная сеть для спортсменов позволяет обнаружить военные базы США по всему миру
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    Социальная сеть для спортсменов позволяет обнаружить военные базы США по всему миру

    6:46  29 Января 2018
    456

    Социальная сеть для спортсменов позволяет обнаружить военные базы США по всему миру

    Вашингтон, 29 января. Мобильное приложение для спортсменов Strava показывает местонахождение военных баз США по всему миру.

    Сообщается, что приложение предлагает спортсменам с помощью GPS отслеживать свои достижения и анализировать свои показатели. Для этого на сайте компании была размещена интерактивная карта, на которой отображены показатели всех пользователей данного приложения.

    Отмечается, что на карту попали маршруты военнослужащих Вооруженных сил США, зарегистрированных в социальной сети и занимающихся спортом, находясь в различных регионах мира.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #военная база #социальная сеть
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