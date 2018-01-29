Социальная сеть для спортсменов позволяет обнаружить военные базы США по всему миру
6:46 29 Января 2018
456
Вашингтон, 29 января. Мобильное приложение для спортсменов Strava показывает местонахождение военных баз США по всему миру.
Сообщается, что приложение предлагает спортсменам с помощью GPS отслеживать свои достижения и анализировать свои показатели. Для этого на сайте компании была размещена интерактивная карта, на которой отображены показатели всех пользователей данного приложения.
Отмечается, что на карту попали маршруты военнослужащих Вооруженных сил США, зарегистрированных в социальной сети и занимающихся спортом, находясь в различных регионах мира.
A fitness app posted a map of users that reveals the locations of U.S. troops, including at sensitive military outposts overseas https://t.co/tTJmRcrZUT— Washington Post (@washingtonpost) January 28, 2018
"5 причин проголосовать"
Автор: Ирина Новикова
© 2017 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Включить уведомления в Вк
Комментарии:
Владимир Путин. БиографияВ России с согласия Путина создадут единого оператора санавиации Введенный в эксплуатацию Путиным Магнитогорский металлургический комплекс бьет рекорды Сирия: военные РФ доставили гумпомощь в пострадавшие районы Даръа
Владимир Жириновский. БиографияЖириновский стал лидером по тратам на избирательную кампанию Спикер Верховной рады рассказал, как Жириновский «угрожал ввести войска на Украину» Выборы президента России: электоральный рейтинг Путина превысил 70%
Ксения Собчак. БиографияСобчак с букетом роз почтила память погибших в Чечне журналистов Собчак предложила перезахоронить тело Сталина Главные новости 24 января
Григорий Явлинский. БиографияВыборы-2018: штаб Явлинского передаст в ЦИК 200 папок с подписями Сегодня в Сети: россияне прощаются с Людмилой Сенчиной, кандидаты в президенты меняют имидж Выборы-2018: Явлинский израсходовал на кампанию 80% избирательного фонда
Борис Титов. БиографияВыборы президента 2018: Титов планирует сдать подписи в ЦИК 30 января Сегодня в Сети: россияне прощаются с Людмилой Сенчиной, кандидаты в президенты меняют имидж Выборы-2018: более 50% на избирательный счет Титова перечислили четыре компании
Екатерина Гордон. БиографияСоловьев объяснил, почему Гордон снялась с президентской гонки Эксперт объяснил отказ Гордон участвовать в президентских выборах ЦИК ждет объяснений от Гордон после отказа от участия в выборах
Павел Грудинин. БиографияДобрые намерения и дорога в ад: критический разбор «20 шагов Павла Грудинина» Главные новости 14 января Миллиарды Грудинина: политолог прокомментировал данные ЦИК о зарубежных счетах бизнесмена
Антон Баков. БиографияМиллиардер Баков собрал необходимые подписи для участия в выборах-2018 «Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты