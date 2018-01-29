Комары — переносчики лихорадки Зика появились в Турции

Москва, 29 января. В Турции появились комары, которые могут переносить вирус лихорадки Зика.

Как сообщают «Известия», информация с предупреждением к россиянам, которые планируют поездки в Турцию, появилась на сайте Роспотребнадзора. Уточняется, что насекомые замечены на прибрежных территориях в провинциях Артвин, Ризе и Трабзон.

Кроме прочего, по данным российских санитарных врачей, ареал обитания комаров – переносчиков вируса лихорадки Зика может распространится на центральные районы Турции, а также северное побережье Черного моря.