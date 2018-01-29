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Общество
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Происшествия
Очевидцы сообщили о взрывах в центре Кабула
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    Очевидцы сообщили о взрывах в центре Кабула

    6:00  29 Января 2018  /обновлено: 6:02  29 Января 2018
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    Очевидцы сообщили о взрывах в центре Кабула

    Кабул, 29 января. Очевидцы – жители столицы Афганистана сообщили о нескольких взрывах в центре Кабула.

    Как передает Reuters, по словам некоего Мохаммада Эхсана, взрывы начались в пять утра по местному времени (03:00 мск), и продолжались с большой интенсивностью в течение часа.

    После этого частота взрывов снизилась, но они еще какое-то время продолжались. Как считает очевидец, серия взрывов раздавалась со стороны Военной академии Маршала Фахима, что в центре Кабула.

    Автор: Константин Терехов
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    #кабул #афганистан #взрыв
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