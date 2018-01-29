Очевидцы сообщили о взрывах в центре Кабула

Кабул, 29 января. Очевидцы – жители столицы Афганистана сообщили о нескольких взрывах в центре Кабула.

Как передает Reuters, по словам некоего Мохаммада Эхсана, взрывы начались в пять утра по местному времени (03:00 мск), и продолжались с большой интенсивностью в течение часа.

После этого частота взрывов снизилась, но они еще какое-то время продолжались. Как считает очевидец, серия взрывов раздавалась со стороны Военной академии Маршала Фахима, что в центре Кабула.