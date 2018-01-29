Трамп заявил о своей огромной популярности в Великобритании

Вашингтон, 29 января. Дональд Трамп считает, что является очень популярным среди жителей Великобритании.

Как передает РИА Новости, об этом президент Соединенных Штатов заявил во время интервью одному из британских изданий, при этом добавив, что поддерживает, как граждан Великобритании, так и премьер-министра Терезу Мэй.

«Я считаю, что британцам нравится мое отношение к вопросам безопасности, многое из того, что я говорю. Я считаю, что я очень популярен в вашей стране», — пояснил свою позицию хозяин Белого дома.

Говоря же о главе британского правительства, американский президент добавил, что виделся с Мэй буквально на днях на «полях» экономического форума в Давосе, добавив, что у него отличные отношения с британским премьером.

Добавим, что как показал последний опрос «ФОМнибус», о доверии президенту Владимиру Путину заявили 79% россиян. Согласно свежим исследованиям ВЦИОМ, за действующего главу государства готовы проголосовать более 73% избирателей России.