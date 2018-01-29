Выборы-2018: Путин встретится с доверенными лицами 30 января

Москва, 29 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что кандидат на пост главы государства Владимир Путин встретится со своими доверенными лицами 30 января.

По словам Пескова, для проведения этого мероприятия президенту необязательно брать отпуск.

Сообщается, что в ходе встречи Путин может дать поручения поддержавшим его на выборах гражданам и ответить на волнующие их вопросы, а также прояснить детали своей предвыборной программы.

В материале газеты «Известия» также говорится, что по итогам мероприятия Путин даст своим доверенным лицам некоторые поручения.

Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, заявил, что в поддержку выдвижения главы государства на президентские выборы 2018 года собрано более 1,6 млн подписей. Напомним, что Владимир Путин принимает участие в выборах президента как самовыдвиженец.