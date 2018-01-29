Аксенов заявил об огромном внимании Путина к проблемам Крыма

Симферополь, 29 января. Глава Республики Крым заявил, что Владимир Путин уделяет огромное внимание к проблемам полуострова.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на радиостанцию NPR, по словам Сергея Аксенова, ни один президент Украины не уделял столько внимания полуострову, как это делает глава российского государства.

Кроме прочего, руководитель российского региона в очередной раз заявил, что Крым всегда будет в составе РФ и никогда не вернется в состав Украины, кто бы что бы не говорил и не выдвигал какие-либо условия.

Напомним, что ранее Сергей Аксенов также сказал, что Крымский полуостров, по сути, превратился в самую настоящую «неприступную крепость», которой в военном плане ничего не угрожает.