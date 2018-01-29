Таможня начала отслеживать зарубежные покупки россиян
Москва, 29 января. Федеральная таможенная служба начала оперативно отслеживать покупки, сделанные россиянами за рубежом.
Сообщается, что после Нового года российские таможенники стали оперативно получать информацию о дорогих приобретениях российских путешественников.
В материале газеты Ведомости говорится, что это стало возможным благодаря системе tax free, а также оперативному обмену данными с зарубежными коллегами. Оба канала информации заработали в ноябре-декабре 2017 года.
При этом, источник издания отметил, что с декабря 2017 года было пресечено несколько десятков попыток провезти через границу дорогие часы, одежду, украшения и аксессуары.
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