Пушков рассказал, кто может мечтать о лишении РФ права вето в ООН

Москва, 29 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что мечтать о лишении России права вето в Организации Объединенных Наций могут только люди, не понимающие в мировой политике и международном праве.

«Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве», — написал российский сенатор в своем Twitter.

Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в межд.праве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 28, 2018

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако лишь для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.