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Россия
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Общество
Американский эксперт признал превосходство российских боевых роботов
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    Американский эксперт признал превосходство российских боевых роботов

    4:21  29 Января 2018
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    Американский эксперт признал превосходство российских боевых роботов

    Вашингтон, 29 января. Автор американского издания Defence One Самуэль Бендетт считает, что в области беспилотных боевых систем Россия обгоняет Соединенные Штаты.

    В пример эксперт привел российские разведывательные беспилотники «Элерон», «Застава» и «Форпост», которые отличаются от американских аналогов меньшими габаритами, простотой и низкой ценой.

    Также он отметил, что минувшим летом РФ представила ударный беспилотник «Ореон», превосходящий аналоги из США по продолжительности полета.

    Также он добавил, что Минобороны РФ ведет переговоры о создании «роев беспилотников с искусственным интеллектом».

    Помимо этого, эксперт напомнил, что российская армия активно использует роботов для разминирования и разведки.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2021 году необходимо довести долю современных вооружений в российский ядерной триаде до 90%. Путин также подчеркнул, что технологическое отставание в оборонной сфере в столь напряженной военно-политической ситуации было бы для России недопустимо. 

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    Автор: Ирина Новикова
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    #путин #россия #сша #боевые роботы
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