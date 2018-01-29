Американский эксперт признал превосходство российских боевых роботов

Вашингтон, 29 января. Автор американского издания Defence One Самуэль Бендетт считает, что в области беспилотных боевых систем Россия обгоняет Соединенные Штаты.

В пример эксперт привел российские разведывательные беспилотники «Элерон», «Застава» и «Форпост», которые отличаются от американских аналогов меньшими габаритами, простотой и низкой ценой.

Также он отметил, что минувшим летом РФ представила ударный беспилотник «Ореон», превосходящий аналоги из США по продолжительности полета.

Также он добавил, что Минобороны РФ ведет переговоры о создании «роев беспилотников с искусственным интеллектом».

Помимо этого, эксперт напомнил, что российская армия активно использует роботов для разминирования и разведки.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2021 году необходимо довести долю современных вооружений в российский ядерной триаде до 90%. Путин также подчеркнул, что технологическое отставание в оборонной сфере в столь напряженной военно-политической ситуации было бы для России недопустимо.