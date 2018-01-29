Сирия: ученые предупредили об угрозе боев в Африне для храма Иштар

Дамаск, 29 января. Департамент древностей и музеев Сирии заявил, что боевые действия в области Африн угрожают разрушением уникального памятника сиро-хеттской цивилизации — храма богини Иштар.

Ученые сообщили, что уникальное культовое сооружение ХIII-Х вв. до н. э. в районе Айн-Дара в настоящее время находится в зоне обстрела турецких войск.

«Сирия призывает ЮНЕСКО и другие международные организации осудить агрессию со стороны Турции, оказать давление на Анкару и заставить ее прекратить уничтожение историко-культурных памятников, находящихся в Африне», — говорится в заявлении Департамента.

Ранее Газета.ру сообщала, что 23 января президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Сирии и операцию «Оливковая ветвь» вооруженных сил Турции около сирийского города Африн.