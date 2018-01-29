Выборы-2018: Собянин заявил о неуместности пассивной позиции избирателей

Москва, 29 января. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пассивная позиция избирателей на выборах президента РФ является неуместной.

По словам московского градоначальника, необходимо прийти и проголосовать в марте текущего года.

«Мое личное мнение: чем больше явка на президентских выборах, тем лучше. Если на муниципальных выборах это дело каждого, локальная история, то выборы президента, без всяких дураков, определяют будущее нашей страны и судьбу каждого человека», — цитирует Собянина газета Коммерсант.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы государства. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в качестве самовыдвиженца.

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