Хакеры обвинили Google в оставленной уязвимости для 4 млн смартфонов на Android

Вашингтон, 29 января. Анонимные пользователи портала GitHub обвинили корпорацию Google в оставленной уязвимости для смартфонов с операционной системой Android.

Сообщается, что в результате ошибки корпорации, около четырех миллионов смартфонов с оказались заражены вирусом DressCode.

Источник рассказал, что вредоносный код, предназначенный для управления сетью, организованной вирусом, до сих пор продолжает действовать и приносить прибыль своим владельцам. По оценкам на вирусе его создатели уже заработали около 20 миллионов долларов.

Отмечается, что представители Google еще в 2016 году заявляли, что закрыл все лазейки для трояна.

Ранее Газета.ру сообщала, что компания Google предположительно собирала данные о геолокации пользователей смартфонов Android даже если эта функция на устройстве была вручную отключена.