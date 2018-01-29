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Россия
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Хакеры обвинили Google в оставленной уязвимости для 4 млн смартфонов на Android
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    Хакеры обвинили Google в оставленной уязвимости для 4 млн смартфонов на Android

    2:59  29 Января 2018
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    Хакеры обвинили Google в оставленной уязвимости для 4 млн смартфонов на Android

    Вашингтон, 29 января. Анонимные пользователи портала GitHub обвинили корпорацию Google в оставленной уязвимости для смартфонов с операционной системой Android.

    Сообщается, что в результате ошибки корпорации, около четырех миллионов смартфонов с оказались заражены вирусом DressCode.

    Источник рассказал, что вредоносный код, предназначенный для управления сетью, организованной вирусом, до сих пор продолжает действовать и приносить прибыль своим владельцам. По оценкам на вирусе его создатели уже заработали около 20 миллионов долларов.

    Отмечается, что представители Google еще в 2016 году заявляли, что закрыл все лазейки для трояна.

    Ранее Газета.ру сообщала, что компания Google предположительно собирала данные о геолокации пользователей смартфонов Android даже если эта функция на устройстве была вручную отключена.

    Автор: Ирина Новикова
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    #google #хакеры #android
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