Папа Римский рассказал о своей украинской традиции

Ватикан, 29 января. Папа Римский Франциск рассказал, что имеет ежедневную традицию, связанную с Украиной.

В воскресенье понтифик посетил собор святой Софии в Риме, где помолился вместе с прихожанами украинской греко-католической церкви за мир на Украине.

«Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своем сердце, в молитве, и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало», — сказал папа.

Он признался, что каждое утро и вечер видит икону, которая напоминает ему об Украине.

«Каждый вечер перед сном я целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински», — пояснил он.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться к диалогу с Киевом. Также он отметил, что интересы российского и украинского народов совпадают.

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