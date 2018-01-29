Российский пианист Трифонов награжден премией «Грэмми»

Лос-Анджелес, 29 января. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США. Сообщила, что российский пианист и композитор Даниил Трифонов стал лауреатом премии «Грэмми».

Сообщается, что Трифонов получил премию «Грэмми» за лучшее инструментальное сольное исполнение за цикл «Трансцендентные этюды» Листа. Композиция была записана и издана в виде альбома.

Соперниками россиянина были музыканты из США, Великобритании, Германии, Швеции.