Российский пианист Трифонов награжден премией «Грэмми»
2:15 29 Января 2018
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Лос-Анджелес, 29 января. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США. Сообщила, что российский пианист и композитор Даниил Трифонов стал лауреатом премии «Грэмми».
Сообщается, что Трифонов получил премию «Грэмми» за лучшее инструментальное сольное исполнение за цикл «Трансцендентные этюды» Листа. Композиция была записана и издана в виде альбома.
Соперниками россиянина были музыканты из США, Великобритании, Германии, Швеции.
#новостияндекс Пианист Даниил Трифонов получил Grammy за инструментальное исполнение https://t.co/VanITQgI0O— Никита Давидюк (@nikitadavidyuk) January 28, 2018
"5 причин проголосовать"
Автор: Ирина Новикова
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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