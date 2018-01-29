В Госдуме предложили ввести опознавательные знаки для владельцев оружия

Москва, 29 января. Депутаты Государственной Думы работают над проектом закона, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Парламентарий считает, что новые правила должны действовать в отношении владельцев охотничьего, нарезного и травматического огнестрельного оружия. По его словам, ношение оружия работниками правоохранительных органов детально урегулировано, в то время как гражданские лица могут носить оружие без опознавательных знаков.

«Сотрудники охранных структур и гражданские лица, которых в России сотни тысяч, ходят с оружием и вправе вообще никак не обозначать этот факт», — цитирует «Парламентская газета».

О возможном ужесточении требований к владельцам оружия в России сообщалось накануне.