США признали восточную пуму вымершей

Вашингтон, 29 января. Восточная пума, ранее находившаяся под угрозой исчезновения, официально признана вымершей. Об этом свидетельствуют данные Федерального регистра ежедневного журнала правительства Соединенных Штатов.

Отмечается, что основанием для признания восточной пумы вымершей стали «доступные научные и коммерческие данные».

Наблюдения за хищником велись, начиная с 1938 года. В данный момент отсутствует информация о популяциях или отдельных представителях подвида на нашей планете, — цитирует RT.

Ранее сообщалось о необычной дружбе канадской пумы с щенком хаски в сафари-парке Приморского края. По словам руководителя организации Дмитрия Мезенцева, животные вначале переглядывались, а при первой возможности совершили совместную прогулку. Звери вели себя дружелюбно по отношению друг к другу и сотрудникам сафари-парка.