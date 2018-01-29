Выборы-2018: в понедельник штаб Путина передаст подписи в его поддержку в ЦИК РФ

Москва, 29 января. Избирательный штаб кандидата на пост президента России и действующего главы государства Владимира Путина передаст ЦИК подписи в его поддержку в понедельник, 29 января. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российский лидер заручился поддержкой 1,6 миллиона граждан при минимально необходимых 300 тысячах. В избирательном штабе Путина пояснили, что остальные подписи послужат формированию базы сторонников кандидата.

Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов отметил, что 29 января собранные подписи будут представлены на рассмотрение ЦИК.

«Можем озвучить дату, когда понесем подписи: это 29-е число», — цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно о завершении процесса формирования региональных избирательных штабов в поддержку Путина. По словам Елены Шмелевой, в России будет действовать 85 таких штабов.

Владимир Путин. Биография.