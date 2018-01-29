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Выборы 2018
Выборы-2018: в понедельник штаб Путина передаст подписи в его поддержку в ЦИК РФ
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    Выборы-2018: в понедельник штаб Путина передаст подписи в его поддержку в ЦИК РФ

    1:31  29 Января 2018  /обновлено: 1:32  29 Января 2018
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    Выборы-2018: в понедельник штаб Путин передаст подписи в его поддержку в ЦИК РФ

    Москва, 29 января. Избирательный штаб кандидата на пост президента России и действующего главы государства Владимира Путина передаст ЦИК подписи в его поддержку в понедельник, 29 января. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что российский лидер заручился поддержкой 1,6 миллиона граждан при минимально необходимых 300 тысячах. В избирательном штабе Путина пояснили, что остальные подписи послужат формированию базы сторонников кандидата.

    Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов отметил, что 29 января собранные подписи будут представлены на рассмотрение ЦИК.

    «Можем озвучить дату, когда понесем подписи: это 29-е число», — цитирует РИА Новости.

    Ранее стало известно о завершении процесса формирования региональных избирательных штабов в поддержку Путина. По словам Елены Шмелевой, в России будет действовать 85 таких штабов.

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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