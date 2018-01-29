Глава Крыма объяснил американской радиостанции, чей полуостров

Севастополь, 29 января. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров навсегда вернулся в состав России.

В интервью американской радиостанции NPR он подчеркнул, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели».

«Крым навсегда вернулся в состав России. Любой, кто выступает за сопротивление, выступает за кровопролитие. Разумеется, мы не можем согласиться на это и будем реагировать», — добавил он.

Также Аксенов отметил, что полуостров превратился в «неприступную крепость», которой в военном плане ничего не угрожает.

«Ни один украинский президент не уделил столько внимания Крыму, сколько теперь уделяет Владимир Путин», — резюмировал он.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.