Клинцевич прокомментировал обвинения в адрес британского министра о разглашении данных

Москва, 29 января. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал обвинения британских спецслужб в адрес министра обороны страны Гэвина Уильямсона в разглашении секретных данных. Соответствующую запись сенатор сделал на своей странице в социально сети Facebook.

По мнению Клинцевича, эти обвинения находятся «за гранью здравого смысла». Cенатор отметил, что британские разведывательные службы продемонстрировали полную потерю своего профессионального уровня.

«Сообщение спецслужб Великобритании, обвиняющее министра обороны в разглашении секретных данных, вообще находится за гранью здравого смысла. Уважаемая нами страна, с великолепными сыскными традициями, докатилась до такого пещерного уровня. Полная потеря профессионализма», — написал Клинцевич.

Газета.ru напоминает, что, согласно сообщениям британских СМИ, высказывания Уильямсона о России привели в ярость разведчиков Соединенного Королевства.