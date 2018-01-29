Путин и Нетаньяху в понедельник обсудят в Москве ближневосточное урегулирование

Москва, 29 января. Пресс-служба Кремля сообщила, что в понедельник президент РФ Владимир Путин проведет в Москве встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Сообщается, что в рамках встречи пройдет обсуждение ряда двусторонних вопросов, а также урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии.

«Лидеры планируют обсудить вопросы наращивания российско-израильского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

Также лидеры совместно посетят Еврейский музей и центр толерантности для участия в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху запланирована на 29 января.

Владимир Путин. Биография.