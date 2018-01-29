Минюст Финляндии огласил победителя президентских выборов

Хельсинки, 29 января. Действующий глава Финляндии Саули Ниинисте одержал победу на выборах президента страны. Об этом сообщили в министерстве юстиции Финляндии.

Уточняется, что после обработки 100% бюллетеней финский лидер набирает 62,7% голосов. Ниинисте занимает свой пост с 1 марта 2012 года. Его предшественником был Тимо Калли.

Интересно, что Ниинисте неоднократно брался за изучение русского языка. По его собственному признанию, он «начинал изучать русский язык столько же раз, сколько бросал курить».

В марте 2018 года выборы президента пройдут и в России. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца. 22 января в штабе Путина сообщили о сборе 1,6 миллиона подписей граждан в его поддержку. При этом для подачи документов в ЦИК необходимо заручиться поддержкой 300 тысяч граждан страны.