Эксперты рассказали, как выбрать хороший бюджетный смартфон

Москва, 29 января. Специалисты подготовили рекомендации, призванные помочь российским потребителям в выборе бюджетного смартфона достойного качества. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты советуют уделить внимание китайским моделям. Подходящие варианты можно найти у таких брендов как ZTE, Huawei, Xiaomi, Meizu, OnePlus и Asus. На хорошую камеру можно рассчитывать во флагманах от Huawei и OnePlus.

Специализированные издания сходятся во мнении, что при наличии у смартфона Full HD процессоры Qualcomm Snapdragon шестой серии способны обеспечить высокий уровень производительности.

Если бюджет покупателя не превышает десять тысяч рублей, удачной покупкой станут Xiaomi Redmi Note 5A или Redmi 4X, или Meizu m5c, — советуют эксперты.

Ранее анонсировался выпуск iPhone X с портретом президента России Владимира Путина по случаю юбилея главы государства.