Эксперты назвали десять самых дешевых иномарок в России

Москва, 28 января. Специалисты автомобильного рынка подготовили список из десяти наиболее дешевых иномарок, которые можно приобрести в России по состоянию на январь 2018 года.

Рейтинг возглавил хэтчбэк Ravon R2 с 1,25-литровым двигателем мощностью 85 лошадиных сил производства Узбекистана. Его цена составляет 439 тыс. рублей.

На второй позиции расположился «японец» Datsun on-DO стоимостью 444 тыс. рублей. Третье место рейтинга осталось за автомобилем Ravon Nexia, который можно приобрести за 449 тыс. рублей.

В списке также нашлось место для Brilliance H230, Renault Logan, FAW, Ravon R4, Renault Logan, Renault Sandero и Ravon Gentra.

Накануне Газета.ru анонсировала появление в продаже обновленного кроссовера Kia Sorento Prime. Издание прогнозирует, что «кореец» сможет бросить вызов европейским и японским конкурентам в премиум-сегменте.