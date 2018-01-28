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Первый танкер со сжиженным российским газом с Ямала прибыл в Бостон
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    Первый танкер со сжиженным российским газом с Ямала прибыл в Бостон

    23:41  28 Января 2018  /обновлено: 23:41  28 Января 2018
    178

    Первый танкер со сжиженным российским газом с Ямала прибыл в Бостон

    Бостон, 28 января. Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа из Ямала прибыл к терминалу американского порта Бостона штата Массачусетс. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

    «Мы осуществили стандартную процедуру сопровождения», — заявил агентству младший офицер береговой охраны США Эндрю Барреси.

    Ожидается, что в феврале 2018 года в Бостон прибудет еще один танкер с российским сжиженным газом.

    В декабре 2017 года стало известно о прибытии в Ямало-Ненецкий автономный округ президента России Владимира Путина для обсуждения вопросов производства сжиженного газа в регионе. Тогда российский лидер осмотрел завод «Ямал СПГ», который находится в поселке Сабетта. Кроме того, глава государства принял участие в церемонии загрузки первого танкера-газовоза Christophe de Margerie.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #газ #танкер #бостон #сжиженный газ
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