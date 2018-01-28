Первый танкер со сжиженным российским газом с Ямала прибыл в Бостон

Бостон, 28 января. Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа из Ямала прибыл к терминалу американского порта Бостона штата Массачусетс. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы осуществили стандартную процедуру сопровождения», — заявил агентству младший офицер береговой охраны США Эндрю Барреси.

Ожидается, что в феврале 2018 года в Бостон прибудет еще один танкер с российским сжиженным газом.

В декабре 2017 года стало известно о прибытии в Ямало-Ненецкий автономный округ президента России Владимира Путина для обсуждения вопросов производства сжиженного газа в регионе. Тогда российский лидер осмотрел завод «Ямал СПГ», который находится в поселке Сабетта. Кроме того, глава государства принял участие в церемонии загрузки первого танкера-газовоза Christophe de Margerie.