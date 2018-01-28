18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Клинцевич прокомментировал обвинения в адрес британского министра о разглашении данных
Общество
СК РФ возбудил дело об убийстве мужчины на западе Москвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СК РФ возбудил дело об убийстве мужчины на западе Москвы

    23:24  28 Января 2018  /обновлено: 23:24  28 Января 2018
    285

    СК РФ возбудил дело об убийстве мужчины на западе Москвы

    Москва, 28 января. По факту убийства мужчины на Славянском бульваре Москвы следственные органы ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство». Об этом сообщает ТАСС.

    «В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению», — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

    Следствие полагает, что выстрел был произведен из травматического пистолета. Потерпевший 1989 года скончался на месте. В настоящее время следователи допрашивают возможных свидетелей инцидента.

    Телеканал «360» уточняет, что трагедии предшествовал конфликт жертвы с неустановленным лицом.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #убийство #уголовное дело #ск рф #славянский базар
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Первый танкер со сжиженным российским газом с Ямала прибыл в Бостон

      23:41 28 Января 2018 178
      Читать
      15:13
      Вчера

      Все меньше даже детей: россияне объяснили провал митингов Навального
      13:47
      Вчера

      «Нечего на зеркало пенять»: депутат рассказал, как Украина потеряла Крым
      12:32
      Вчера

      В Петербурге простились с народной артисткой России Сенчиной
      6:01
      Вчера

      Премьер Польши назвал Россию одной из главных угроз
      2:02
      Вчера

      Путин пообещал ежегодно выделять 1 млрд рублей на поддержку талантливой молодежи

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1921

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8385

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      6088

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      22010

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      41339
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      21:14   28 Января 2018
      695
      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      13:33   28 Января 2018
      6998
      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      11:33   28 Января 2018
      3683
      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      7:05   28 Января 2018
      5128