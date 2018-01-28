СК РФ возбудил дело об убийстве мужчины на западе Москвы

Москва, 28 января. По факту убийства мужчины на Славянском бульваре Москвы следственные органы ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство». Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению», — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Следствие полагает, что выстрел был произведен из травматического пистолета. Потерпевший 1989 года скончался на месте. В настоящее время следователи допрашивают возможных свидетелей инцидента.

Телеканал «360» уточняет, что трагедии предшествовал конфликт жертвы с неустановленным лицом.