Дамаск, 28 января. Группа патриотичной сирийской молодежи задокументировала город Пальмира Сирийской Арабской Республики в рамках проекта по регистрации археологических памятников страны. Об этом сообщает ТАСС.

Следует отметить, что археологические памятники Пальмиры, отнесенные к историческому наследию ЮНЕСКО, сильно пострадали от разрушительных действий запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Последствия преступных действий боевиков также нашли свое отражение в актах фотофиксации проекта. 12-страничный документ рассказывает об истории одного из богатейших городов античности на арамейском, арабском и английском языках.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь народу Сирии в восстановлении страны. Добавил, что для этого предстоит проделать значительный пласт работ.

1 Организация запрещена на территории РФ.