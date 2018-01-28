Назло декоммунизации: дочь украинского депутата отпраздновала День рождения в советском стиле

Киев, 28 января. Дочь народного депутата Украины Андрея Деркача телеведущая Татьяна Терехова отпраздновала свой День рождения, совпадающий с Днем студента, в советском стиле.

Терехова арендовала для праздника помещение Института международных отношений имени Шевченко. Следует отметить, что занятия в вузе сейчас не проводятся. Из-за дороговизны отопления студенты ушли на длительные зимние каникулы. Впрочем, аналогичная ситуация сложилась и во многих других высших учебных заведениях страны. Руководство института пояснило, что учебные аудитории для праздника не предоставлялись.

Вечеринку оформили в стиле общежитий времен Советского Союза. Угощения были подстать: пельмени, картошка с сосисками и консервы. Был на празднике и особый дресс-код: спортивные костюмы, просторные свитера и тапочки.

Следует отметить, на Украине полным ходом идет процесс «деккомунизации». Использование «тоталитарной коммунистической символики» в стране чревато лишением свободы.