18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Клинцевич прокомментировал обвинения в адрес британского министра о разглашении данных
Спорт
«Спартак» отклонил два предложения англичан по Промесу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Спартак» отклонил два предложения англичан по Промесу

    22:22  28 Января 2018  /обновлено: 22:24  28 Января 2018
    104

    «Спартак» отклонил два предложения англичан по Промесу

    Москва, 28 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московский «Спартак» отклонил два предложения «Саутгемптона» по Куинси Промесу.

    Сообщается, что последнее предложение «святых» ровнялось 22 млн евро.  По словам источника, красно-белые не намерены продавать голландца по рыночной цене в текущее окно. Отмечается, что это связано как с текущим выступлением команды, продолжающей борьбу в Лиге Европы и погоней за лидирующим «Локомотивом» в чемпионате страны, так и с трудностью поиска замены своему лидеру зимой. 

    В текущем сезоне на счету Промеса 17 матчей в чемпионате, десять голов и шесть результативных передач. «Спартак» после 20 туров делит 2–3 строчки с «Зенитом» и отстает от первой строки на восемь очков.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Константин Тихов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #спартак #промес
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Первый танкер со сжиженным российским газом с Ямала прибыл в Бостон

      23:41 28 Января 2018 178
      Читать
      15:13
      Вчера

      Все меньше даже детей: россияне объяснили провал митингов Навального
      13:47
      Вчера

      «Нечего на зеркало пенять»: депутат рассказал, как Украина потеряла Крым
      12:32
      Вчера

      В Петербурге простились с народной артисткой России Сенчиной
      6:01
      Вчера

      Премьер Польши назвал Россию одной из главных угроз
      2:02
      Вчера

      Путин пообещал ежегодно выделять 1 млрд рублей на поддержку талантливой молодежи

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1921

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8385

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      6088

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      22010

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      41339
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      21:14   28 Января 2018
      695
      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      13:33   28 Января 2018
      6998
      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      11:33   28 Января 2018
      3683
      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      7:05   28 Января 2018
      5128