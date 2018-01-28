«Спартак» отклонил два предложения англичан по Промесу

Москва, 28 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московский «Спартак» отклонил два предложения «Саутгемптона» по Куинси Промесу.

Сообщается, что последнее предложение «святых» ровнялось 22 млн евро. По словам источника, красно-белые не намерены продавать голландца по рыночной цене в текущее окно. Отмечается, что это связано как с текущим выступлением команды, продолжающей борьбу в Лиге Европы и погоней за лидирующим «Локомотивом» в чемпионате страны, так и с трудностью поиска замены своему лидеру зимой.

В текущем сезоне на счету Промеса 17 матчей в чемпионате, десять голов и шесть результативных передач. «Спартак» после 20 туров делит 2–3 строчки с «Зенитом» и отстает от первой строки на восемь очков.