Боксер Усик отказался общаться с украинскими журналистами из-за вопросов про Крым

Симферополь, 28 января. Украинский боксер Александр Усик отказался отвечать на вопросы журналиста украинского телеканала «1+1» на пресс-конференции после боя с Майрисом Бриедисом из Латвии. Об этом сообщает iSport.

«Я вас очень люблю и уважаю, но общаться не буду», — заявил Усик, когда сотрудник «1+1» попросил слова.

Вероятнее всего, реакция Усика вызвана предыдущими провокационными репликами канала о принадлежности родного для спортсмена Крыма. На подобные вопросы украинских журналистов боксер отвечал, что «Крым — это Крым».

21 января на вопрос о целях поездок в Симферополь Усик объяснил, что он там родился и помнит свои корни. Отношение украинской прессы Усик тогда назвал «собачьим».

Ранее сообщалось о победе украинца Александра Усика в упорном бою против латышского боксера Майриса Бриедиса в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии.