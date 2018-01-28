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Спорт
Боксер Усик отказался общаться с украинскими журналистами из-за вопросов про Крым
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    Боксер Усик отказался общаться с украинскими журналистами из-за вопросов про Крым

    22:22  28 Января 2018  /обновлено: 22:22  28 Января 2018
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    Боксер Усик отказался общаться с украинскими журналистами из-за вопросов про Крым

    Симферополь, 28 января. Украинский боксер Александр Усик отказался отвечать на вопросы журналиста украинского телеканала «1+1» на пресс-конференции после боя с Майрисом Бриедисом из Латвии. Об этом сообщает iSport.

    «Я вас очень люблю и уважаю, но общаться не буду», — заявил Усик, когда сотрудник «1+1» попросил слова.

    Вероятнее всего, реакция Усика вызвана предыдущими провокационными репликами канала о принадлежности родного для спортсмена Крыма. На подобные вопросы украинских журналистов боксер отвечал, что «Крым — это Крым».

    21 января на вопрос о целях поездок в Симферополь Усик объяснил, что он там родился и помнит свои корни. Отношение украинской прессы Усик тогда назвал «собачьим».

    Ранее сообщалось о победе украинца Александра Усика в упорном бою против латышского боксера Майриса Бриедиса в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #крым #усик #украинские сми #11
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