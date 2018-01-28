Никто не лишит Россию права вето в ООН — Волкер

Вашингтон, 28 января. Никто не может лишить российскую сторону права вето в Организации Объединенных Наций. Об этом журналистам в воскресенье заявил специальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал ограничить право вето для постоянных членов Совбеза ООН, которые являются сторонами обсуждаемого конфликта.

«Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», — подчеркнул Волкер в эфире телеканала «112 Украина».

По словам дипломата, Москва играет ключевую роль в процессе урегулирования военного конфликта в Донбассе.

«Если мы хотим его решить, нужно работать с Россией», — добавил он.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что Украине нужно наладить политический диалог с Донецкой и Луганской народными республиками.