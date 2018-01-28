Пленарное заседание и ужин запланированы в программе Конгресса нацдиалога Сирии

Сочи, 28 января. В рамках Конгресса национального диалога Сирии, который пройдет 29-30 января в Сочи, запланированы пленарное заседание и торжественный ужин. Об этом сообщили в воскресенье журналисты со ссылкой на программу форума.

Как передает РИА Новости, 29 января пройдут подготовительные мероприятия. Однако основные встречи и выступления намечены на 30 января.

Ранее стало известно о том, что в Сочи прибыли первые участники Конгресса нацдиалога Сирии. Непосредственно основные представители сирийской оппозиции прилетят 29 января.

Напомним, 26 января президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ завершающую стадию подготовки к проведению Конгресса национального диалога Сирии, а также турецкую военную операцию «Оливковая ветвь» в районе Африна.