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Политика
Пленарное заседание и ужин запланированы в программе Конгресса нацдиалога Сирии
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    Пленарное заседание и ужин запланированы в программе Конгресса нацдиалога Сирии

    22:02  28 Января 2018  /обновлено: 22:02  28 Января 2018
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    Пленарное заседание и ужин запланированы в программе Конгресса нацдиалога Сирии

    Сочи, 28 января. В рамках Конгресса национального диалога Сирии, который пройдет 29-30 января в Сочи, запланированы пленарное заседание и торжественный ужин. Об этом сообщили в воскресенье журналисты со ссылкой на программу форума.

    Как передает РИА Новости, 29 января пройдут подготовительные мероприятия. Однако основные встречи и выступления намечены на 30 января.

    Ранее стало известно о том, что в Сочи прибыли первые участники Конгресса нацдиалога Сирии. Непосредственно основные представители сирийской оппозиции прилетят 29 января.

    Напомним, 26 января президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ завершающую стадию подготовки к проведению Конгресса национального диалога Сирии, а также турецкую военную операцию «Оливковая ветвь» в районе Африна.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия
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