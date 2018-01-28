Сирия: ВС Турции уничтожили 557 противников в ходе операции в Африне

Дамаск, 28 января. Вооруженные силы Турции уничтожили 557 противников в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Генеральный штаб турецких вооруженных сил.

С момента начала проведения операции «Оливковая ветвь» уничтожено 557 террористов», — заявляет турецкая сторона.

Вооруженное противостояние Анкары и отрядов самообороны курдов стало следствием формирования Соединенными Штатами так называемых «сил приграничной безопасности» у турецко-сирийской границы.

Реджеп Эрдоган заявил, что, если Вашингтон не откажется от поддержки курдов, Турция начнет в Африне военную операцию. Он также потребовал реакции Североатлантического альянса на поддержку американцами «террористической армии» в Сирийской Арабской Республике. Турецкий лидер подчеркнул, что действия США несут угрозу государственному суверенитету Турции.