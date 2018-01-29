Сирия новости 29 января 07.00: между группировками боевиков в Алеппо могут начаться боестолкновения; САА продвигается в Идлибе

Сирия, 29 января. Между группировками боевиков в Алеппо могут начаться боестолкновения; САА продвигается в Идлибе; ВВС Турции продолжает наносить авиаудары в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаки ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство»1: атаковало позиции САА в населенных пунктах Эль-Катья и Эль-Мусаллаха провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: оставили несколько населенных пунктов в Идлибе.

ВВС Турции: совершили более 20 авиаударов в Африне.

Провинция Дамаск

Вооруженные группировки, воюющие против правительства Башара Асада в Восточной Гуте, продолжают удерживать оборонительные позиции на окраинах Арбина и Харасты, сообщает источник в Twitter (@khalidaboalmjed).

По данным Telegram-канала (@stepnews), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» ведут разведку в районе Харасты, пытаясь обнаружить позиции правительственных войск на линии соприкосновения сил.

Провинция Алеппо

Турецкая авиация продолжает наносить авиаудары по объектам курдских вооруженных формирований, сообщает источник в Twitter (@OmerOzkizilcik). Отмечается, что боевые вылеты совершали самолеты F-16 и F-4, а также вертолеты T-129 и S-70. Всего, по информации источника ВВС Турции в Африне было совершено более 20 авиационных ударов в районах населенных пунктов Бюльбюль, Раджу, Санканлы, Касталь и других.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» могут попытаться провести диверсию в районе населенного пункта Телль-Рифат, считает источник в Twitter (@op_shield). Отмечается, что данная атака может быть направлена на срыв имеющихся между Россией и Турцией договоренностей и осуществляться при определенном участии спецслужб США.

Если верить информации из закрытых чатов сторонников группировок сирийской вооруженной оппозиции, имеющиеся между силами «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо разногласия могут перерасти в открытое вооруженное противостояние. Так, по неподтвержденной информации, «Хайят Тахрир аш-Шам» блокировал дороги для сил «Нур ад-Дин аз-Зенки» в районе Кафер-Тин. Кроме этого, есть данные, что «Нур ад-Дин аз-Зенки» сосредоточили несколько десятков так называемых «джихад-мобилей» с боевиками в районе Кабтан-эль-Джебель на случай начала боевых действий с «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Разрозненные отряды боевиков «Исламского государства», действующие в пустыни на правом берегу Евфрата, продолжают совершать налеты на позиции правительственных войск на юге провинции, сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq). Так, боевики осуществили несколько попыток нападения на подразделения САА в населенных пунктах Эль-Катья и Эль-Мусаллаха, однако все они были отбиты сирийской артиллерией при поддержке ВКС РФ. Отмечается, что ИГ в ближайшее время может начать наступательные действия в направлении Абу-Кемаля, используя атаки на Эль-Катью, Эль-Кишму и Аль-Ашару как отвлекающий маневр.

Провинция Идлиб

Правительственные войска успешно продвигаются в провинции, сообщает источник в Twitter (@MIG29_). Так в результате наступления САА «Хайят Тахрир аш-Шам» вынужден был отступить из населенных пунктов Дждейде, Эль-Васита и Твем.

Как пишет источник в Twitter (@SyriawatanNews), «Хайят Тахрир аш-Шам» в скором времени может начать операцию против «спящих ячеек» «Исламского государства» в населенном пункте Маар-Баллит.

По информации источника в Twitter (@PapaGilgo), из Серакиб в район населенного пункта Эриха прибыло подкрепление боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

Более тысячи боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ему группировок могут попытаться захватить населенные пункты Атшан и Эль-Хамдания, чтобы развить наступление на позиции САА в соседней провинции Хама, пишет Telegram-канал @UnitedNetworksFSNN. Отмечается, что данное наступление может не только отвлечь часть сил правительственных войск от операции в районе Абу-Духура, но и испортить информационный фон в период проведения Конгресса национального диалога Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)