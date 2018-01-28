Голосование на выборах президента Финляндии завершено

Хельсинки, 28 января. Голосование на выборах президента Финляндии завершилось на всех избирательных участках. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что всего в стране было создано более двух тысяч избирательных участков. Их обустроили в зданиях школ, библиотек, а также органов местного самоуправления. В министерстве юстиции Финляндии анонсировали первые результаты уже в воскресенье.

«Предварительные результаты президентских выборов, будут представлены в воскресенье, 28 января, в день выборов, начиная с 8 вечера (21.00 мск). Данные о результатах будут обновляться каждые пять минут, пока подсчет голосов не будет завершен.», — отмечается в сообщении ведомства.

В марте 2018 года президентские выборы пройдут и в России. Действующий глава государства Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца. 25 января сообщалось о завершении процесса формирования региональных избирательных штабов Путина.