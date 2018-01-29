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Общество
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Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте
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    Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте

    6:00  29 Января 2018
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    Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте

    Сирия, 29 января. ССА захватила у SDF несколько поселений в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в окрестностях Абу Духура.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Хомсе и Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Идлибе, отбили атаку радикалов в Харасте.

    «Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе.

    «Файлак ар-Рахман»: ведет бои с САА в районе Арбина.

    Сирийская свободная армия (ССА): захватила у SDF ряд территорий Алеппо.

    Курды: противостоят ВС Турции и ССА в Алеппо, потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

    ВВС Турции: атаковали опорные пункты SDF в окрестностях Африна.

    Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте

    На территории оазиса Восточная Гута в течение дня шли активные боевые действия. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал на своем сайте, что перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции были зафиксированы в окрестностях населенных пунктов Дума, Джисрин, Хамурия и Нашабия. Кроме того боевики формирований «Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» продолжали удерживать позиции в городе Хараста. В середине дня один из источников в Telegram (@EMCnewscenter1) писал, что расположения САА в населенном пункте подверглись атаке смертника на заминированном автомобиле. Информация о потерях в рядах правительственных войск не поступало. Позже радикалы пытались контратаковать САА, однако солдаты армии Башара Асада отбили нападение, сохранив ранее занятые позиции.

    SOHR также сообщал о столкновениях между правительственными силами и боевиками «Файлак ар-Рахман» в районе Арбина.

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте

    В северо-западной части провинции Алеппо продолжались ожесточенные боестолкновения между солдатами турецкой армии и подконтрольными Анкаре вооруженными формированиями с одной стороны, и альянсом Демократические силы Сирии (SDF) – с другой. ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам курдских отрядов ополчения в районе горы Берсая, передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@StefanieDekker) военный источник. При поддержке авиации Сирийская свободная армия (ССА) захватила у курдов эту высоту, писал Twitter-канал (@shahed_alep). Кроме того, «свободная армия» предприняла попытку наступления на опорные пункты курдских отрядов в районе возвышенности Касталь Джанду. По данным источника в Twitter (@sayed_ridha), бойцы SDF отбили атаку ССА. Однако через несколько часов стало известно, что ССА захватила высоту, а также взяла под контроль деревни Мерин и Язбакан. В это же время Twitter-канал (@op_shield) сообщил, что опорные пункты курдских отрядов ополчения подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны турецкой армии.

    Курдский источник в Twitter (@DefenseUnits) писал, что боец Отрядов женской самообороны (YPJ) подорвала турецкий танк в районе деревни Хемам.

    Провинция Хомс

    Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте

    В северной части провинции Хомс вновь были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями, под контролем которых находится район города Ар-Растан. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что боевики нарушили установленное в регионе перемирие, открыв огонь по расположениям армии САР. В ответ правительственные войска начали обстрел пунктов дислокации радикалов в окрестностях поселений Аль-Хула, Аль-Ганту и Талльбиса.

    В конце дня боевики открыли огонь по опорным пунктам САА на трассе Саламия Хомс, передавал военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте

    Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» сообщало, что позиции курдских отрядов ополчения в городе Гаранидж подверглись атаке террориста-смертника ИГ1. В результате нападения альянс Демократические силы Сирии (SDF) потерял 15 бойцов убитыми. Также взрыв уничтожил два транспортных средства «демократической армии».

    Напомним, ИГИЛовцы бежали на захваченные курдами территории Дейр-эз-Зора во время операции САА и ВКС РФ по освобождению Абу-Кемаля.

    Провинция Даръа

    Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте

    Недалеко от административного центра провинции Даръа продолжались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@newsyarmouk), что правительственные войска вели артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных военизированных формирований в окрестностях города Даиль. Также перестрелки отмечались в районе поселения Аль-Гария Аль-Гарбия.

    Вечером минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов подверглись жилые районы административного центра региона. По данным военного Twitter-канала (@AbazidMohamad), в результате действий боевиков погибло два мирных жителя города. Правительственные войска САР открыли ответный огонь по опорным пунктам вооруженных группировок.

    Напомним, провинция Даръа входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта. Однако радикальные формирования, базирующиеся в провинции, нарушают действующее перемирие, нападая на жилые кварталы населенных пунктов.

    Провинция Идлиб

    Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте

    ВКС РФ продолжали наносить удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Абу Духур. По данным Telegram-канала (@EMCnewscenter1), с раннего утра российская авиация совместно с ВВС Сирии нанесли около 50 ударов по позициям террористов коалиции «Тахрир аш-Шам» в провинциях Идлиб и Хама.  

    Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) атаковала укрепрайоны радикальных исламистов, блокируя их продвижение к освобожденному ранее стратегически важному военному аэродрому. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что артиллерия армии САР вела обстрел пунктов дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Аль-Хамбушия, расположенной к западу от Джиср аш-Шугура. Позже военный источник сообщил в своем Telegram-канале (@EMCnewscenter1), что радикальные исламисты открыли огонь по расположениям армии САР в районе поселения Таль Саму.

    Недалеко от аэродрома Абу Духур найдено три массовых захоронения жертв казней террористов коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом писал на своей странице в Twitter (@Qumhanih) местный источник.  

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте

    Недалеко от рынка на западе иракской столицы сдетонировало самодельное взрывное устройство, передавало утром Iraqi News. В результате инцидента, по данным информагентства, один мирный житель Багдада погиб на месте, еще три человека получили тяжелые ранения. Позже на юге города прогремел еще один взрыв, писало Iraqi News. СВУ было заложено на территории рынка. В результате происшествия пострадало трое гражданских.   

    На юго-западе провинции Багдад вспыхнул вооруженный конфликт между двумя кланами, сообщало информационное агентство Iraqi News. Во время перестрелок было ранено семь человек, двое местных жителей погибли.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #багдад #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #хараста #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 29 января 07.00: между группировками боевиков в Алеппо могут начаться боестолкновения; САА продвигается в Идлибе
    Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: ССА захватила у SDF ряд территорий в окрестностях Африна, САА отбила атаку радикалов в Харасте
    Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре
    Сирия новости 28 января 19.30: САА отбила атаку радикалов в Харасте, ССА захватила у SDF высоту на северо-западе Алеппо
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